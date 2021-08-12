Домашние животные любят находиться с нами в постели, потому что там тепло, уютно, и они ассоциируют это с благосклонностью и компанией. Хозяева же любят показывать заботу таким образом, греться и просто потому что не могут "выгнать" четвероногого.

Обратите внимание Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Польза от сна с любимцами

Совместный сон с собакой на самом деле может улучшить человеческий сон, согласно недавнему исследованию, опубликованному в клинике Mayo Proceedings . Речь идет о том, что люди обычно быстрее засыпают рядом с любимцем и имеют прочный сон. Про котов, к сожалению, такого исследования эти ученые не проводили.



Сон с собакой может быть крепче, чем без нее / Фото с Unsplash

Давними артефактами: письменными и устными воспоминаниями, рисунками и т.д. доказано – люди спят рядом с собаками с давних времен. Во-первых, потому что это согревало, а во-вторых, потому что так человек имел уверенность, что собака защитит ее ночью лаем.

В современном мире несколько наоборот: наиболее частыми гостями ночной кровати есть коты, именно их готовы впускать подавляющее большинство хозяев. Очевидно, что главным аргументом является их компактность и гигиеничность.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Риски, которые несет сон с собакой и котом и как их уменьшить

Бактерии, инфекция, паразиты

Коты и собаки переносят различные бактерии и паразитов – некоторые из них могут передаваться человеку. Стафилококки (вызывающие кожные инфекции) и круглые черви (проще говоря – глисты) как раз те примеры, которые обычно вспоминают, когда речь идет о передаче болезни от животного к человеку.

Если за животными ухаживают, проводят плановые осмотры ветеринара и профилактику от паразитов – риски заражения являются низкими. Впрочем, это дело брезгливости и индивидуального восприятия чистоты каждого отдельного человека.



Коты могут беспокойно вести себя ночью / Фото с Unsplash

"Тыгыдык ночью"

Обычно этот пункт касается именно котов: они любят устраивать ночные гонки и энергичные игры ночью. Между тем человек хочет выспаться и восстановить силы. Иногда справиться с "тыгыдыком" не помогают ни игры поздно вечером, ни днем. Так животные проявляют свой охотничий инстинкт и хищнический образ жизни.

Поэтому любимца стоит оставлять "за бортом" спальни.

Посмотрите Как "достать" хозяев за 2 секунды: забавные фото собак и кошек

Аллергия

Не спать с котом или собакой советуют людям, у которых есть аллергия на животных. Современные средства помогают уменьшить проявление реакции, впрочем аллергологи все же не советуют проводить так много времени вместе с животным.

Безопасность крошечных животных

Еще одной причиной является безопасность самих любимцев. Если кошка или собака карликовой породы, или просто еще котенок или щенок, есть риск ее прижать.

Чтобы избежать травм, малышам стоит завести "их" теплое и удобное место.



Во сне человек может задеть любимца / Фото с Unsplash

Каких правил нужно придерживаться

Если сон с котом или собакой вам не мешает, то все же необходимо соблюдать правила гигиены.

Среди них:

заменять постельное белье раз в неделю,

чаще мыть пол,