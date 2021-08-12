Если вы думаете, что жизнь с любимцем – это сплошное развлечение, мы вас немного разочаруем. Посмотрите на фото этих животных, которые точно знают, как вывести из себя владельцев.

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Когда мечтаешь о чистых вещах, но пес думает иначе



Фото твиттер @MalloryMcMorrow

Лежанки не нужны, когда есть роскошный пакет



Фото твиттер @thetayking

Делает пакости с милой мордой



Фото твиттер @SodaJerksOBX

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Интересно, кто это сделал



Фото твиттер @spetsnazsobr

Пес просто играл мячиком



Фото Imgur

Коту немного не удалось довести дело до конца



Фото твиттер @CPHigson

Сначала хозяин подумал, что пес поймал курицу



Фото Imgur

Кошачье самообслуживание



Фото твиттер @LynnInFilm

Чистить зубы и умываться запрещено



Фото твиттер @LynnInFilm

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Хозяин, мы тебя очень любим, впусти нас домой