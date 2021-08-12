Если вы думаете, что жизнь с любимцем – это сплошное развлечение, мы вас немного разочаруем. Посмотрите на фото этих животных, которые точно знают, как вывести из себя владельцев.

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Когда мечтаешь о чистых вещах, но пес думает иначе

Фото твиттер @MalloryMcMorrow
Фото твиттер @MalloryMcMorrow

Лежанки не нужны, когда есть роскошный пакет

Фото твиттер @thetayking
Фото твиттер @thetayking

Делает пакости с милой мордой

Фото твиттер @SodaJerksOBX
Фото твиттер @SodaJerksOBX

Интересно, кто это сделал

Фото твиттер @spetsnazsobr
Фото твиттер @spetsnazsobr

Пес просто играл мячиком

Фото Imgur
Фото Imgur

Коту немного не удалось довести дело до конца

Фото твиттер @CPHigson
Фото твиттер @CPHigson

Сначала хозяин подумал, что пес поймал курицу

фото Imgur
Фото Imgur

Кошачье самообслуживание

Фото твиттер @LynnInFilm
Фото твиттер @LynnInFilm

Чистить зубы и умываться запрещено

Фото твиттер @LynnInFilm
Фото твиттер @LynnInFilm

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Хозяин, мы тебя очень любим, впусти нас домой

Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint
Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint