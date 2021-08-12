Якщо ви думаєте, що життя з улюбленцем – це суцільна розвага, ми вас трохи розчаруємо. Погляньте на фото цих домашніх тварин, що точно знають, як роздратувати своїх власників.

Читайте Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®

Коли мрієш про чисті речі, але пес думає інакше



Фото твітер @MalloryMcMorrow

Лежанки не потрібні, коли є розкішний пакет



Фото твітер @thetayking

Робить капості з милою мордою



Фото твітер @SodaJerksOBX

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Цікаво, хто це зробив



Фото твітер @spetsnazsobr

Пес просто грався м'ячиком



Фото Imgur

Коту трішки не вдалося довести справу до кінця



Фото твітер @CPHigson

Спершу господар подумав, що пес упіймав курку



Фото Imgur

Котяче самообслуговування



Фото твітер @LynnInFilm

Чистити зуби та вмиватися заборонено



Фото твітер @LynnInFilm

До теми Відео дня: песик з жалем в очах дивиться, як переться його улюблена іграшка

Господарю, ми тебе дуже любимо, впусти нас додому



Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint