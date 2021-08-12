Якщо ви думаєте, що життя з улюбленцем – це суцільна розвага, ми вас трохи розчаруємо. Погляньте на фото цих домашніх тварин, що точно знають, як роздратувати своїх власників.

Читайте Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®

Коли мрієш про чисті речі, але пес думає інакше

Фото твітер @MalloryMcMorrow
Фото твітер @MalloryMcMorrow

Лежанки не потрібні, коли є розкішний пакет

Фото твітер @thetayking
Фото твітер @thetayking

Робить капості з милою мордою

Фото твітер @SodaJerksOBX
Фото твітер @SodaJerksOBX

Цікаво, хто це зробив

Фото твітер @spetsnazsobr
Фото твітер @spetsnazsobr

Пес просто грався м'ячиком

Фото Imgur
Фото Imgur

Коту трішки не вдалося довести справу до кінця

Фото твітер @CPHigson
Фото твітер @CPHigson

Спершу господар подумав, що пес упіймав курку

Фото Imgur
Фото Imgur

Котяче самообслуговування

Фото твітер @LynnInFilm
Фото твітер @LynnInFilm

Чистити зуби та вмиватися заборонено

Фото твітер @LynnInFilm
Фото твітер @LynnInFilm

До теми Відео дня: песик з жалем в очах дивиться, як переться його улюблена іграшка

Господарю, ми тебе дуже любимо, впусти нас додому

Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint
Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint