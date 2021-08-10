Про життя свого песика розповідає дівчина із Сіднея Розі. Вона завела для улюбленця тікток, куди скидає смішні моменти з їхнього спільного життя.

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Тигрик – найулюбленіша іграшка Люсі

Без плюшевого кольорового тигрика не минає жоден день песика Люсі. Він спить з ним, носить у зубах та "по-дружньому" гризе за шию. Коли хазяйка Люсі вирішила випрати забруднену іграшку в машинці, Люсі сильно її розсмішив.

Песик із болем в очах дивився через прозоре скло, як крутиться його улюбленець. Він із жалісливим поглядом ніби перепитував: "Правда, ж з ним буде все гаразд?".

Відео із цим кумедним моментом, на який наклали дуже підходящу пісню співачки Pink, швидко розповсюдилося мережею. За кілька днів воно має майже 1 мільйон переглядів і 85 тисяч лайків.

Пригоди тигрика і Люсі – часті кадри у тіктоці. Торкатися іграшки заборонено будь-кому чужому. Люсі одразу ж міцно її обіймає і гарчить на руку, яка "посміла простягнутися до його власності".

В акаунту Люсі і Розі вже 84 тисячі лайків. Сподіваємося, його хазяйка продовжить знімати кумедні моменти зі своїм енергійним джек-рассел-тер'єром.

Джек-рассел-тер'єр: чим особливий песик

Джерело: 24 канал

По-перше, своєю активністю. По-друге, своєю гіперактивністю, жвавістю та енергією.

Ця порода потребує значної уваги від господаря, довгих прогулянок та активних ігор.

Джек-рассел-тер'єр не буде спокійно чекати вас вдома, поки ви цілий день пропадаєте на роботі.



Собака цієї породи зазвичай доброзичливий, відданий і ласкавий / Фото з Pixabay

Від нудьги він може роздерти меблі чи подушки, поперекидати вазони і таке інше.

Втім, такий песик – надзвичайно вірний друг і хороший компаньйон. Він обожнює дітей і добре з ними ладнає.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.