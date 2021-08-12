Домашні тваринки люблять перебувати з нами в ліжку, тому що там тепло, затишно, і вони асоціюють це з прихильністю та компанією. Господарі ж люблять показувати турботу таким чином, грітися і просто тому що не можуть "вигнати" чотирилапого.

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Користь від сну з улюбленцями

Спільний сон із собакою насправді може поліпшити людський сон, згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у клініці Mayo Proceedings. Йдеться про те, що люди зазвичай швидше засинають поруч із улюбленцем та мають міцніший сон. Щодо котів, то, на жаль, такого дослідження ці науковці не проводили.



Сон із собакою може бути міцнішим, ніж без неї / Фото з Unsplash

Давніми артефактами: письмовими та усними згадками, малюнками тощо доведено – люди сплять поруч із собаками з давніх-давен. По-перше, тому що це зігрівало, а по-друге, тому що так людина мала впевненість, що собака захистить її вночі лаєм.

У сучасному світі дещо навпаки: найчастішими гостями нічного ліжка є коти, саме їх готова впускати переважна більшість господарів. Очевидно, що головним аргументом є їхня компактність та гігієнічність.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Ризики, які несе сон із собакою чи котом та як їх зменшити

Бактерії, інфекція, паразити

Коти та собаки переносять різні бактерії та паразитів – деякі з них можуть передаватися людині. Стафілококи (що спричиняють шкірні інфекції) та круглі черви (простіше кажучи – глисти) – якраз ті приклади, які зазвичай згадують, коли мова йде про передачу хвороби від тварини до людини.

Якщо за тваринами доглядають, проводять планові огляди ветеринара і профілактику від паразитів – ризики зараження є низькими. Втім, це справа гидливості та індивідуального сприйняття чистоти кожної окремої людини.



Коти можуть неспокійно поводитися вночі / Фото з Unsplash

"Тигидик вночі"

Зазвичай цей пункт стосується саме котів: вони полюбляють влаштовувати нічні перегони та енергійні ігри вночі. Тим часом людина хоче виспатися і відновити сили. Інколи впоратися з "тигидиком" не допомагають ані ігри пізно ввечері, ані вдень. Так тварини виявляють свій мисливський інстинкт та хижацький спосіб життя.

Відтак улюбленця варто залишати "за бортом" спальні.

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Алергія

Не спати з котом чи собакою радять людям, у яких є алергія на тварин. Сучасні засоби допомагають зменшити прояв реакції, втім алергологи все ж не радять проводити так багато часу разом із твариною.

Безпека крихітних тварин

Ще однією причиною є безпека самих улюбленців. Якщо кішка або собака карликової породи, або просто ще є кошеням чи цуценям, є ризик її притиснути.

Аби уникнути травм, малюкам варто завести "їхнє" тепле і зручне місце.



Уві сні людина може зачепити улюбленця / Фото з Unsplash

Яких правил потрібно дотримуватися

Якщо спання з котом чи собакою вам не заважає, то все ж необхідно дотримуватися правил гігієни.

Серед них:

замінювати постільну білизну один раз на тиждень,

частіше мити підлогу,

І наостанок: важливо позбавити домашнього улюбленця від паразитів, які несуть небезпечні хвороби: глистів, бліх, лишаю, кліщів.