Серед власників котів є навіть жартівлива назва для цього явища. Вони називають це "буханець кота". І справді, у такій позі улюбленці схожі на батон чи хлібчик.

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Існують навіть власники, які роблять знімки котиків у позі "буханця" на скляному столі. Котячі лапки, притиснуті вагою тіла, знизу виглядають дуже кумедно.



Котик на скляному столі / Фото pitomzy.com

Чому коти ховають лапки

Щоб зігрітися



Так котик може максимально зберегти тепло / Фото Unsplash

Кішки – дуже теплолюбиві тварини. Перетворення на пухнастий "буханець" допомагає їм зекономити тепло власного тіла й скоротити тепловіддачу. Особливо корисним таке вміння є для короткошерстих та лисих котиків.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Для економії енергії



Поза "буханця" допомагає котам економити енергію / Фото Unsplash

Коти проводять уві сні близько двох третин свого життя. Це не значить, що вони – ліниві. Просто ці тварини накопичують енергію, щоб у темний час доби вийти на полювання.

Навіть якщо котик живе у квартирі, його інстинкти все одно дуже сильні. Улюбленець може лежати в позі "буханця", щоб добряче відпочити перед нічними забігами, скиданням речей зі столу та іншими приємними речами.

Котам так зручно



У такій позі ваш улюбленець може відчувати максимальний комфорт / Фото Unsplash

Кішки – знані любителі затишку. Поза "буханця" дає змогу досягнути максимального комфорту, саме тому котики часто використовують її для сну або розслабленого спостереження за тим, що діється навколо.

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Кіт може погано почуватися



Котики можуть ховати лапки під себе, якщо погано почуваються / Фото Unsplash

Іноді тварина може відчувати біль або інші симптоми, й намагається максимально "заховатися", зібрати своє тіло разом. Якщо ваш котик не виглядає розслабленим, його очі примружені, голова схиляється донизу, тіло труситься або смикається – негайно зверніться до ветеринарного лікаря.