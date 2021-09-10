Почему кошки так любят сбрасывать вещи из стола: 3 неожиданные причины

Кошки любят делать разные неожиданные вещи. Сбрасывание всего со стола также входит в этот перечень.

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Некоторые владельцы животных думают, что котики ненавидят вазы или мобильные телефоны. Но это не так. Существуют серьезные причины такого поведения четвероногих.

Эти предметы встали на пути кошки

Когда в животном просыпается исследовательский дух, оно буквально сметает все на своем пути. От природы у котиков заложено желание лазить по верхним ярусам, прятаться в небольшие щели и тому подобное.



Кошки любят залезать на мебель / Фото Unsplash

Если в вашем доме нет ни одного "второго этажа" для кошки, она найдет его на столе и тумбах. А вещи, которые будут лежать на ее пути, отправятся на пол.

Ваша кошка хочет поиграть

Иногда владельцы котов забывают, что их любимцы хотят играть не меньше, чем собаки. Коты ищут способы расшевелить своего хозяина, заставить обратить на них внимание.



Скидывание предметов может быть частью игры / Фото Unsplash

Иногда таким образом котик получает желаемый эффект – хозяин начинает с ними разговаривать или просить не сбрасывать вещь со стола.

Ваша кошка исследует пространство

Коты – очень интересные и любопытные создания. Любознательность помогает им выживать в дикой природе и охотиться.

В квартире не на что охотиться, а выживать не требуется. И тогда природные инстинкты кошки нацелены на исследование пространства.



Часто котам интересно посмотреть, как что-то упадет / Фото Unsplash

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Животному просто интересно, что будет, если тот или иной предмет упадет на землю. Кошачьи лапки являются "органами чувств" – ведь именно лапками коты царапают, касаются, цепляются и тому подобное. Эти кошачьи лапы так и стремятся все проверить.

Часто активность в кошках просыпается ночью. Поэтому вы можете найти любимые предметы на полу утром, после пробуждения.

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