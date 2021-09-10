Чому кішки так люблять скидувати речі зі столу: 3 несподівані причини

Кішки полюбляють робити різні несподівані речі. Скидання усього зі столу також входить до цього переліку.

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Деякі власники тварин думають, що котики ненавидять вази або мобільні телефони. Але це не так. Існують серйозніші причини такої поведінки чотирилапих.

Ці предмети стали на шляху кішки

Коли у тварині прокидається дослідницький дух, вона буквально змітає все на власному шляху. Від природи у котиках закладено лазити по верхніх ярусах, ховатися в невеликі шпарини тощо.



Кішки полюбляють залазити на меблі / Фото Unsplash

Якщо у вашому домі немає жодного "другого поверху" для кішки, вона знайде його на столі та тумбах. А речі, що будуть лежати на її шляху, відправляться на підлогу.

Ваша кішка хоче погратися

Іноді власники котів забувають, що їх улюбленці хочуть гратися не менше, ніж собаки. Коти шукають способи розворушити свого господаря, змусити звернути на них увагу.



Скидання предметів може бути частиною гри / Фото Unsplash

Іноді такий спосіб справді дає котику бажаний ефект – хазяїн починає із ними розмовляти чи благати не скидувати річ зі столу.

Ваша кішка досліджує простір

Коти – надзвичайно цікаві та допитливі створіння. Допитливість допомагає їм виживати у дикій природі та полювати.

У квартирі немає на що полювати, а виживати не потрібно. І тоді природні інстинкти кішки націлюють на дослідження простору.



Часто котам цікаво подивитися, як щось впаде / Фото Unsplash

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Тварині просто цікаво, що буде, якщо той чи інший предмет впаде на землю. Котячі лапи є "органами чуттів" – адже саме лапками коти дряпають, торкаються, чіпляються тощо. Ці котячі лапи так і прагнуть все перевірити.

Часто активність у котах прокидається уночі. Тому ви можете знайти улюблені предмети на підлозі вранці, після пробудження.

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Щоб котики дали спокій вашим телефонам, вазам й іншим цінностям, дайте їм місце та простір для гри. Облаштуйте котячі драбинки, кігтеточки, місця, куди тварина зможе залізти. А також не забувайте приділяти їм власний час і увагу.