Рекордний ролик чотирилапого блогера, якого звати Мотімару, зафіксували ще 12 серпня 2021 року. На момент перевірки канал з котом назбирав 619 586 260 переглядів.

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Експерти зазначають, що це найбільше число переглядів у своїй категорії. Власник котика опублікував відео з сертифікатом на каналі Motimaru's Diary.

Дивіться відео з сертифікатом від Книги рекордів Гіннеса:

Що відомо про кота

Мотімару – шотландський висловухий кіт. Господарі створили канал для домашнього улюбленця 30 листопада 2019 року, який назвали Motimaru's Diary.

Крім того, кошеня ще має акаунти у твіттер та інстаграм, де його власник публікує відео та фотографії з повсякденного життя чотирилапого друга.

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