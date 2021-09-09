Рекордный ролик четвероногого блоггера, которого зовут Мотимару, зафиксировали еще 12 августа 2021 года. На момент проверки канал с котом собрал 619 586 260 просмотров.

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Эксперты отмечают, что это самое большое число просмотров в своей категории. Владелец кота опубликовал видео с сертификатом на канале Motimaru's Diary.

Смотрите видео с сертификатом от Книги рекордов Гиннесса:

Что известно про кота

Мотимару – шотландский вислоухий кот. Хозяева создали канал для домашнего любимца 30 ноября 2019, который назвали Motimaru's Diary.

Кроме того, котенок еще имеет аккаунты в твиттер и инстаграм, где его владелец публикует видео и фотографии из повседневной жизни четвероногого друга.

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