Однак інколи коти тікають від найменшого шуму і ховаються від господарів на тривалий час. Нижче розповідаємо, про що це може свідчити.

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Чому коти ховаються

Кішкам подобається дрімати в закритому просторі: під меблями, в картонних коробках і пакетах. Причина – котики люблять відчувати себе в безпеці. Хованки задля сну – нормальна поведінка кота.

Занепокоєння виникає, коли кішка починає ховатися набагато частіше. Зазвичай соціальний кіт, який із задоволенням грається з людьми, починає раптово ховається з низки причин, на які варто звернути увагу:

він може хворіти,

відчувати стрес,

боятися,

поєднання трьох пунктів.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.



Кіт може ховатися через стрес / Фото з Unsplash

Коли постійне ховання – ознака проблеми

Якщо кішка починає частіше ховатися, переконайтеся, що вона нормально їсть, п'є та відвідує туалет. Коти можуть почати більше ховатися, якщо вони погано себе почувають. Біль чи дискомфорт, які може відчувати кішка, також можуть вплинути на їхні дієтичні звички та поведінку у туалеті.

Часті хованки через захворювання вважається неспецифічним симптомом у кішок. Це означає, що пошук сховка може бути пов'язаний з будь-якою хворобою.

Важливо! Ваш ветеринар може виявити конкретну причину за допомогою ретельного фізичного огляду, а також аналізів крові та рентгенограми.

Якщо ветеринар не може знайти нічого поганого в аналізах кішки з медичної точки зору, то звичка ховатися може бути справжньою поведінковою проблемою.

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Коти можуть відчувати стрес від змін навколишнього середовища. Такі речі, як переїзд в новий будинок, нові люди або домашні тварини в домі, або навіть просто перестановка меблів можуть викликати у кота стрес.

У кішок також можуть бути фобії шуму, як у собак, тому такі речі, як грози та феєрверки, можуть змусити кішку ховатися просто зі страху. Якщо ваш кіт частіше ховається через стрес або страх, ваш ветеринар може порекомендувати препарати проти тривоги.



Стресувати кіт може навіть від перестановки меблів / Фото з Unsplash

Дім, де є декілька котів

Удома з кількома кішками цілком можливо, що одна кішка знущається з іншої. Тому та, у чию сторону кидають кпини, може ховатися. Насправді це дещо поширена проблема в будинках з кількома котами і називається агресією між кішками.

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Безпечні схованки для вашого кота

Оскільки хованки – це нормальна поведінка кішок, замість того, щоб перешкоджати, краще забезпечте їм комфортний простір. Таким чином вони не будуть ховатися в небезпечних місцях: у пральній машині або за іншою побутовою технікою.

Більшість котів люблять спостерігати за людьми на узвишші. Котяче ліжко на міцній книжковій полиці або котяче дерево з вбудованим кубічним простором може стати привабливою схованкою.

Старші кішки можуть мати артрит, тому для них найкращі місця схованок – внизу. Це можуть бути картонні коробки, будиночки, маленьке шатро тощо.



Котик зацінить навіть звичайний ящик / Фото з Unsplash

Хованки від людини – це абсолютно нормальна поведінка вашої кішки. Насправді потрібно потурбуватися лише про те, щоб коти не ховалися у небезпечних зонах.