В основном хозяева думают, что так котик проявляет свою любовь и привязанность. Спойлер: и да, и нет. Подробнее – в материале ниже.

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Причины, почему кошка везде следует за хозяином

Смоделируем ситуацию: у вас прозвенел будильник, а кот уже рядом и настойчиво ждет, когда вы встанете. Вы идете в ванную – кот за вами, выбираете одежду в шкафу – кот тут как тут, идете на кухню или в туалет – он с вами. Конечно, сразу можно подумать, что малыш проголодался с ночи и просто дает жирные намеки на то, что голоден.

Однако, вы покормили кота, он, возможно, и поел, и впоследствии продолжает свое преследование. Очевидно, что причина в таком случае не только в голоде.

Кот любит компанию

Да, все просто – кот действительно любит вас и ему приятно проводить с вами время. Прожив так долго среди людей, кошки сформировали настоящие и уникальные связи со своими людьми, которые ухаживают за ними.

Вашей кошке нравится проводить время со своим любимым человеком и интересоваться тем, что вы делаете.



Коту просто приятно разделять с вами свое время / Фото с Unsplash

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Кот требует внимания

Домашние животные иногда могут чувствовать себя "брошенными". Напряженный человеческий график и озабоченность могут "выедать" из человеческого времени законные для кота 20 минут игр в день. Если кот чувствует, что с ним мало играют, он обязательно напомнит о себе: будет ходить за хозяином, лезть в его тарелку, захочет вместе принять ванну.

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Убедитесь, что предоставляете своему котику любовь, ласку, чтобы кошачий компаньон оставался счастливым и здоровым.

Кота интересуют запахи и ... развлечения

Здесь речь идет о ванной комнате и туалете. Не секрет, что везде, где есть туалеты и душевые, есть запахи. Кошка – ценитель ароматов, и в ванной, в частности, есть много интересных, которые вызывают у них кошачьи инстинкты.

Ванная комната быстро превращается в детскую площадку для котят или спа. Коты также считают кухню наполненной запахами, которые им нужно исследовать, и играми, которые им нужно испытать. Рулоны туалетной бумаги, видимо, очень интересны.

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Любимцу нужно изменить рацион

Возможно, завтрак, который кот получил, ему не понравился. Тогда они начнут ходить за хозяином, намекая, что нужно еще раз накормить их. Это может быть показателем, что ваша кошка нуждается в изменении рациона.

Поэтому, если кошка теряет вес, ее шерсть выглядит тусклой, или она постоянно следует за вами даже после того, как вы предложите ей есть, проконсультируйтесь с ветеринаром. Необходимо убедиться, что кошка получает необходимое питание.



Кот может преследовать, стремясь получить новую порцию пищи / Фото с Unsplash

Кот заболел

Кошки не могут передать свои чувства словами, поэтому они передают свои чувства с помощью языка тела. Животное которое, возможно, страдает от болезни или испытывает чрезмерный стресс может усилить движения тела и поведение. Это может включать наблюдение за хозяином везде или попытки оставаться как можно ближе к вам.

Если котик хочет быть рядом с хозяином и это даже кажется маниакальным преследованием, пора записаться на прием к ветеринару. Это нужно, чтобы исключить любые проблемы со здоровьем или поведением.