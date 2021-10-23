Его хозяйка успела снять на камеру его смешные попытки, в буквальном смысле, выйти сухим из воды. Видео набрало более 140 тысяч лайков в тиктоке.
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Кот-эквилибрист над ванной
Рыжий кот сидел на смесителе и с интересом рассматривался вокруг. Вдруг он захотел ступить на край ванной, где стояли бутылки с гигиеническими средствами. Однако кот не учел, что кран подвижный и двинул его лапкой.
Далее он показал такие гимнастические чудеса, которые лучше не описывать словами, а посмотреть воочию:
В комментариях пользователи восхищаются мастерством котика. Люди пишут, что он замечательный эквилибрист, который не захотел быть водолазом.
Почему кошки не любят воду
Источник: 24 канал
- Такое поведение котика связано со страхом оказаться в воде. Он обусловлен сразу несколькими факторами: историческими предпосылками, брезгливостью, привычкой постоянно мыться самим.
- Кошки были приручены на Ближнем Востоке – в условиях пустыни и отсутствия водоемов. Поэтому большинство современных кошек на уровне инстинктов избегают воды.
- Коты имеют чрезвычайное обоняние, что в 14 раз чувствительнее человеческого. Сильные запахи, связанные с шампунями и кондиционерами, могут способствовать отвращению кошек к купанию.
- Впрочем, не все так категорично: коты, которые имели положительный опыт купания, особенно с малого возраста, часто любят воду. Существуют также определенные породы, которые охотно принимают ванну.