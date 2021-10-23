Його хазяйка встигла зняти на камеру його кумедні спроби, у буквальному сенсі, вийти сухим з води. Відео набрало понад 140 тисяч лайків у тіктоці.
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Кіт-еквілібрист над ванною
Рудий кіт сидів на змішувачі і з цікавістю розглядався довкола. Раптом він захотів ступити на край ванної, де стояли пляшечки з гігієнічними засобами. Однак кіт не врахував, що кран рухомий і посунув його лапкою.
Далі він показав такі гімнастичні дива, які краще не описувати словами, а подивитися на власні очі:
У коментарях користувачі захоплюються майстерністю котика. Люди пишуть, що він чудовий еквілібрист, який не захотів бути водолазом.
Чому коти не люблять воду
Джерело: 24 канал
- Така поведінка котика пов'язана зі страхом опинитися у воді. Він зумовлений одразу кількома чинниками: історичними передумовами, гидливістю, звичкою постійно митися самим.
- Кішки були приручені на Близькому Сході – в умовах пустелі і відсутності водойм. Відтак більшість сучасних котів на рівні інстинктів уникають води.
- Коти мають надзвичайний нюх, що у 14 разів чутливіший за людський. Сильні запахи, пов'язані з шампунями та кондиціонерами, можуть сприяти відразі кішок до купання.
- Втім, не усе так категорично: коти, які мали позитивний досвід купання, особливо із малого віку, часто люблять воду. Існують також певні породи, які залюбки приймають ванну.