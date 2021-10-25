Хлопчик був не зовсім не правий. У його диван і справді залізла домашня тварина й налякала дитину.
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Монстром виявилася кішка
Кошеня застрягло між диваном та пластиковою обшивкою / Фото Jeni Koyle
Кошеня на прізвисько Сіс нещодавно потрапило у родину Койлів. Мама хлопчика, Джені, врятувала тваринку з вулиці.
Мій син не виглядав надто наляканим, скоріше – зачарованим, – сміється мама хлопчика.
Сіс – врятоване з вулиці кошеня / Фото Jeni Koyle
4-річний хлопчик почув дивний звук під ліжком та покликав маму. Коли Джені увійшла до кімнати й зазирнула під диван, то побачила там кошеня у вельми кумедному становищі. Сіс застрягла між диваном та пластиковою обшивкою й кішечку трішки сплющило.
Кішка виглядала дуже кумедно / Фото Jeni Koyle
Жінка зробила кумедні фото "монстра" під ліжком.
Коли я зазирнула під ліжко й побачила Сіс, ми всі добряче посміялися, – розповідає Джені. – Ми досі не знаємо, як вона туди потрапила.
Власниця сфотографувала хвостатого монстра під ліжком / Фото Jeni Koyle
Кішка стала сестричкою дітям
Сіс потрапила в родину Койлів випадково – кицю знайшли у сільській місцевості штату Айдахо. Джені відчула, що має забрати кішку додому.
Джені – мама 2 хлопчиків. Кішка стала для них немов сестрою: вона супроводжує малюків на прогулянці й біжить поруч із дитячим візочком. Коли сини Джені сплять, кошеня міцно притискається до них і також спить.
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Кошеня спить з дітьми Джені / Фото Jeni Koyle
Власникам котів: що значить, якщо улюбленець завжди ходить за вами
- Більшість котиків не покидають вас навіть у ванній кімнаті, бо полюбляють компанію. Кішці подобається проводити із вами час та спостерігати за тим, що ви робите.
- Котики можуть ходити за вами, бо потребують уваги. Якщо ви увесь день заклопотані та не граєтеся із котом, він намагається делікатно (або не дуже) нагадати про себе.
- Котики полюбляють ходити із вами до туалету чи ванної кімнати, адже там – безліч нових і цікавих запахів.
- Кіт може ходити за господарем, якщо голодний. Навіть якщо в мисці вашого улюбленця є корм, можливо, ця їжа йому не подобається або не підходить і котику потрібна зміна раціону.
- Котик захворів або наляканий. У такому разі господар здається тварині джерелом захисту та допомоги. Приділіть увагу своєму улюбленцю, щоб дізнатися, чому саме він ходить за вами.