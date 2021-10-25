Хлопчик був не зовсім не правий. У його диван і справді залізла домашня тварина й налякала дитину.

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Монстром виявилася кішка



Кошеня застрягло між диваном та пластиковою обшивкою / Фото Jeni Koyle

Кошеня на прізвисько Сіс нещодавно потрапило у родину Койлів. Мама хлопчика, Джені, врятувала тваринку з вулиці.

Мій син не виглядав надто наляканим, скоріше – зачарованим, – сміється мама хлопчика.



Сіс – врятоване з вулиці кошеня / Фото Jeni Koyle

4-річний хлопчик почув дивний звук під ліжком та покликав маму. Коли Джені увійшла до кімнати й зазирнула під диван, то побачила там кошеня у вельми кумедному становищі. Сіс застрягла між диваном та пластиковою обшивкою й кішечку трішки сплющило.



Кішка виглядала дуже кумедно / Фото Jeni Koyle

Жінка зробила кумедні фото "монстра" під ліжком.

Коли я зазирнула під ліжко й побачила Сіс, ми всі добряче посміялися, – розповідає Джені. – Ми досі не знаємо, як вона туди потрапила.



Власниця сфотографувала хвостатого монстра під ліжком / Фото Jeni Koyle

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Кішка стала сестричкою дітям

Сіс потрапила в родину Койлів випадково – кицю знайшли у сільській місцевості штату Айдахо. Джені відчула, що має забрати кішку додому.

Джені – мама 2 хлопчиків. Кішка стала для них немов сестрою: вона супроводжує малюків на прогулянці й біжить поруч із дитячим візочком. Коли сини Джені сплять, кошеня міцно притискається до них і також спить.

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Кошеня спить з дітьми Джені / Фото Jeni Koyle Кошеня спить з дітьми Джені / Фото Jeni Koyle

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