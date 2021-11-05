Разбил окно и устроил беспорядок: в Канаде лось ворвался в школу

Необычное событие произошло в канадской провинции Саскачеван. Молодая лосиха, случайно попавшая в школу, стала звездой местных телеканалов.

Фотографии, где лось стоит в школьном классе посреди обломков стекла, облетели интернет. Животное отказалось самостоятельно покидать помещение школы, поэтому полицейским пришлось временно усыпить его, чтобы выпустить на свободу.

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В классе было 14 детей



Лось ворвался сквозь стекло / Скриншот с видео

Событие произошло, когда в классе было 14 учеников младшей школы. К счастью никто из детей не пострадал – работники немедленно вывели их из класса.



Фотографии лося в классе взорвали сеть / Фото @929TheBull / Twitter

По оценкам экспертов, животное еще очень молодое – ему около года. Вероятно, оно бежало по привычному маршруту и с​​вернуло не туда. Так лосиха врезалась в окно школы и очутилась в классной комнате.

Мы все еще в шоке, – делится Вероника Бейкер, представитель государственных школ Саскатуна.



Животное не хотело выходить из класса / Фото @929TheBull / Twitter

Лосиха получила легкие ранения от разбитого стекла, однако животному ничего не угрожает. До приезда полиции и специальных служб незваная гостья так и находилась в классе.

Лесное животное усыпили с помощью транквилизаторов и отвезли в лес. Там его выпустили на свободу.

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Полицейские и специалисты по охране дикой природы прибыли в школу / Фото @929TheBull / Twitter

А в соцсетях тем временем шутят:

"Лось устал от виртуального обучения".

"На уроке биологии у студентов был особенный гость".

"Школы наконец-то возвращаются к нормальной жизни".

Посмотрите видео, как лось ворвался в школу

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Молодая лосиха сбилась с дороги

Местная жительница Сара Полгард провожала в школу своих 3 дочерей. Женщина и дети стали свидетелями того, как лось пробежал мимо и повернул не туда.

Если бы он просто шел прямо, а не поворачивал налево в школу, то попал бы на сухопутный мост и вернулся бы на природу, – рассказывает женщина.

Когда Сара и ее дочери подошли к школе, то увидели, что лосиха все же врезалась в окно. В этот момент из динамиков был слышен голос директора: он сообщал, что никто не пострадал и что с животным все хорошо. Сара почувствовала облегчение, когда узнала об этом.



Животное усыпили, чтобы выпустить на свободу / Фото @929TheBull / Twitter

А в дом мэра Полтавы ворвалась белка:

Животное внезапно забежало в дом и оказалось на люстре.

Чтобы поймать незваную гостью, пришлось вызывать специалистов.

Кадры, на которых белка сидит на люстре, а городской голова Полтавы смешно все комментирует, покорили пользователей интернета.

В провинции Саскачеван обитает около 48 000 лосей. Местные жители часто замечают этих величественных животных.