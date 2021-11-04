Об инциденте сообщают полтавские СМИ. Обессиленная белка пыталась спрятаться на роскошной люстре, но ее начали ловить.
Узнайте Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®
Мэр курьезно комментировал ситуацию
На видео можно увидеть, что животное ловил мужчина в специальных защитных перчатках. Это – важный момент, ведь дикие животные от страха и паники могут укусить человека.
У нее уже сил нет. Она поняла, что за ее душой идут. Она молодая еще, – забавно комментировал ситуацию Александр Мамай.
В конце видео заметно, что белка спрыгнула с люстры и оказалась на полу.
Неизвестно, что случилось с животным, однако надеемся, что его поймали и вернули в лес.
В дом Александра Мамая забежала белка: смотрите видео
Вам понравится Кот намертво хватает зубами всю еду, которую видит: эпичное видео
Летом белка ворвалась в супермаркет
- Инцидент произошел в одном из ТРЦ Харькова. Животное забежало в супермаркет и начало бегать по торговому залу.
- Когда белочка набегалась, то уселась на тележки для продуктов. Сотрудники супермаркета не могли поймать животное сами.
- На помощь пришли волонтеры, которые выловили животное с помощью специального сачка.
- Белку выпустили в лесу недалеко от ТРЦ.
Белка забежала в харьковский ТРЦ / Скриншот с видео
Что делать, если в дом забежала белка
- Не паникуйте и не волнуйтесь. Белка боится не меньше вас и тоже с радостью покинет ваш дом.
- Если в дом забежала белка, в первую очередь нужно позаботиться о маленьких детях и домашних животных. Немедленно изолируйте их в другой комнате или даже выпустите во двор. Сделайте все, чтобы они избежали контакта с диким животным.
- Сначала попробуйте открыть окна и двери (если живете в частном доме). Не приближайтесь к белке, лучше всего – оставить ее одну в комнате на некоторое время. Когда животное почувствует себя в безопасности, оно начнет искать выход.
- Если этот способ не помогает, придется ловить животное. Белки могут быть переносчиками бешенства и других болезней, поэтому не ловите этих зверей голыми руками. Используйте сачки, специальные ловушки для кошек или подручные материалы: например коробку.
- Во избежание укусов используйте защитные перчатки и закрытую одежду.
- После того как белка покинула ваш дом, продезинфицируйте все поверхности, которых она касалась. Если животное все же укусило или даже просто поцарапало вас – немедленно обратитесь к врачу!
Если в дом забежала белка, не паникуйте и не прикасайтесь к ней руками / Фото Unsplash
Текст сообщения:
Белка искала орехи в имении Мамая. Федорович вызвал бригаду, чтобы поймать животное. Белка бегала по дому, а потом вскочила на люстру.
За кадром слышен голос городского головы: "У нее уже сил нет. Она поняла, что за ее душой идут. Она молодая еще".
Белка слетела из люстры, но убежать от рук человека не удалось. В дальнейшем ее судьба неизвестна.