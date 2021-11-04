Про інцидент повідомляють полтавські ЗМІ. Знесилена білка намагалася заховатися на розкішній люстрі, однак її почали ловити.

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Мер курйозно коментував ситуацію

На відео можна побачити, що тварину ловив чоловік у спеціальних захисних рукавичках. Це – важлива пересторога, адже дикі тварини від страху й паніки можуть вкусити людину.

У неї вже сил немає. Вона зрозуміла, що по її душу йдуть. Вона молода ще, – кумедно коментував ситуацію Олександр Мамай.

Наприкінці відео помітно, що білка зістрибнула з люстри та опинилася на підлозі.

Невідомо, що трапилося з тваринкою, однак сподіваємося, що її упіймали та повернули до лісу.

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В дім Олександра Мамая забігла білка: дивіться відео

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Влітку білка вдерлася до супермаркету

Інцидент трапився в одному з ТРЦ Харкова. Тварина забігла у супермаркет і почала бігати торгівельною залою.

Коли білочка набігалася, то всілася на візки для продуктів. Працівники супермаркету не могли упіймати тварину власноруч.

На допомогу прийшли волонтери, які виловили тварину за допомогою спеціального сачка.

Білку випустили у лісі неподалік ТРЦ.



Білка забігла у харківський ТРЦ / Скриншот з відео

Що робити, якщо в дім забігла білка

Не панікуйте та не хвилюйтеся. Білка боїться не менше вас і теж з радістю покине ваш будинок. Якщо в дім забігла білка, у першу чергу потрібно подбати про маленьких дітей та домашніх тварин. Негайно ізолюйте їх в іншій кімнаті або навіть випустіть на двір. Зробіть все для того, щоб вони уникли контакту із дикою твариною. Спершу спробуйте відчинити вікна та двері (якщо мешкаєте в приватному будинку). Не наближайтеся до білки, найкраще – залишити її саму в кімнаті на деякий час. Коли тварина відчує себе в безпеці, то почне шукати вихід. Якщо цей спосіб не допомагає, доведеться ловити тваринку. Білки можуть бути переносниками сказу та інших хвороб, тому не ловіть цих звірів голіруч. Використовуйте сачки, спеціальні пастки для котів або підручні матеріали: наприклад, коробку. Використовуйте цупкі захисні рукавички та закритий одяг, щоб уникнути укусів. Після того, як білка покинула ваш дім, продезінфікуйте усі поверхні, яких вона торкалася. Якщо тварина все ж вкусила чи навіть просто подряпала вас – негайно зверніться до лікаря!

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Якщо в дім забігла білка, не панікуйте та не торкайтеся її руками / Фото Unsplash

Текст повідомлення:

Білка шукала горіхи у маєтку Мамая. Федорович викликав бригаду, щоб впіймати тваринку. Білка бігала по будинку, а потім заскочила на люстру.

За кадром чути голос міського голови: "У неї вже сил немає. Вона поняла, що по її душу йдуть. Вона молода ще".

Білка злетіла із люстри, але втекти від рук людини не вдалося. Надалі її доля невідома.