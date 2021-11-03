Найбільше пухнастику подобається риба та морепродукти. Однак він не проти поласувати навіть кукурудзою або фруктами.

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Не хотів відпускати рибу

На початку відео котик міцно вчепився в рибу. Він настільки сильно не хотів відпускати здобич, що господареві довелося просто відрізати шматок, за який тримався кіт.

Далі котик їсть кукурудзу разом із власником, краде устриці, пірнає з головою у розрізану пітахайю (драконів фрукт – 24 канал).



Кіт жадібно їсть навіть фрукти / Скриншот з відео

А коли господар їсть курку, звір теж не пасе задніх: відкушує від ніжки та видирає шматки просто з рота. Наприкінці відео кумедний хуліган із незадоволеною мордою лежить, а йому роблять масаж спеціальним пристроєм.

Відео стало вірусним та назбирало понад 12 мільйонів переглядів. Чимало користувачів мережі упізнали в цьому хвостатому нахабі власних улюбленців.

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Кіт хапає їжу та тримає її щосили: дивіться відео