Больше всего пушистику нравится рыба и морепродукты. Однако он не прочь полакомиться даже кукурузой или фруктами.

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Не хотел отпускать рыбу

В начале видео котик крепко вцепился в рыбу. Он так сильно не хотел отпускать добычу, что хозяину пришлось просто отрезать кусок, за который держался кот.

Далее котик вместе с владельцем ест кукурузу , крадет устрицы, ныряет с головой в разрезанную питахайю (драконов фрукт – 24 канал).



Кот жадно ест даже фрукты / Скриншот с видео

А когда хозяин ест курицу, зверь тоже не отстает: откусывает от ножки и выдирает куски мяса прямо изо рта. В конце видео забавный хулиган с недовольной мордой лежит, а ему делают массаж специальным устройством.

Видео стало вирусным и собрало более 12 миллионов просмотров. Многие пользователи сети узнали в этом хвостатом наглеце собственных любимцев.

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