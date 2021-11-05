Фотографії, де лось стоїть у шкільному класі посеред уламків скла, облетіли інтернет. Тварина відмовилася самостійно покидати приміщення школи, тому поліцейським довелося тимчасово приспати її, щоб випустити на волю.
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У класі було 14 дітей
Лось увірвався крізь скло / Скриншот з відео
Подія трапилася, коли у класі було 14 учнів молодшої школи. На щастя, ніхто з дітей не постраждав – працівники негайно вивели їх з класу.
Фотографії лося у класі підірвали мережу / Фото @929TheBull / Twitter
За оцінками експертів, тварина ще дуже молода – їй близько року. Ймовірно, вона бігла звичним маршрутом та повернула не туди. Так лосиха врізалася у вікно школи та опинилася в класній кімнаті.
Ми все ще в шоці, – ділиться Вероніка Бейкер, речник державних шкіл Саскатуна.
Тварина не хотіла виходити з класу / Фото @929TheBull / Twitter
Лосиха отримала легкі поранення від розбитого скла, однак тварині нічого не загрожує. До приїзду поліції та спеціальних служб непрохана гостя так і перебувала в класі.
Лісову тварину приспали за допомогою транквілізаторів та відвезли до лісу. Там її випустили на волю.
Поліцейські та фахівці з охорони дикої природи прибули до школи / Фото @929TheBull / Twitter
А в соцмережах тим часом жартують:
- "Лось втомився від віртуального навчання".
- "На уроці біології у студентів був особливий гість".
- "Школи нарешті повертаються до нормального життя".
Подивіться відео про те, як лось увірвався до школи
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Молода лосиха збилася з дороги
Місцева мешканка Сара Полґард проводжала до школи своїх 3 дочок. Жінка та діти стали свідками того, як лось пробіг повз них та повернув не туди.
Якби він просто йшов прямо, а не повертав ліворуч до школи, то потрапив би на сухопутний міст і повернувся б на природу, – розповідає жінка.
Коли Сара та її доньки підійшли до школи, то побачили, що лосиха все ж врізалася у вікно. У цей момент через динаміки було чути голос директора: він повідомляв, що ніхто не постраждав і що з твариною усе добре. Сара відчула полегшення, коли дізналася про це.
Тварину приспали, щоб випустити на волю / Фото @929TheBull / Twitter
А в дім мера Полтави вдерлася білка:
- Тварина раптово забігла в будинок та опинилася на люстрі.
- Щоб упіймати непрохану гостю, довелося викликати фахівців.
- Кадри, на яких білка сидить на люстрі, а міський голова Полтави кумедно усе коментує, підкорили користувачів інтернету.