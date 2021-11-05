Фотографии, где лось стоит в школьном классе посреди обломков стекла, облетели интернет. Животное отказалось самостоятельно покидать помещение школы, поэтому полицейским пришлось временно усыпить его, чтобы выпустить на свободу.
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В классе было 14 детей
Лось ворвался сквозь стекло / Скриншот с видео
Событие произошло, когда в классе было 14 учеников младшей школы. К счастью никто из детей не пострадал – работники немедленно вывели их из класса.
Фотографии лося в классе взорвали сеть / Фото @929TheBull / Twitter
По оценкам экспертов, животное еще очень молодое – ему около года. Вероятно, оно бежало по привычному маршруту и свернуло не туда. Так лосиха врезалась в окно школы и очутилась в классной комнате.
Мы все еще в шоке, – делится Вероника Бейкер, представитель государственных школ Саскатуна.
Животное не хотело выходить из класса / Фото @929TheBull / Twitter
Лосиха получила легкие ранения от разбитого стекла, однако животному ничего не угрожает. До приезда полиции и специальных служб незваная гостья так и находилась в классе.
Лесное животное усыпили с помощью транквилизаторов и отвезли в лес. Там его выпустили на свободу.
Полицейские и специалисты по охране дикой природы прибыли в школу / Фото @929TheBull / Twitter
А в соцсетях тем временем шутят:
- "Лось устал от виртуального обучения".
- "На уроке биологии у студентов был особенный гость".
- "Школы наконец-то возвращаются к нормальной жизни".
Посмотрите видео, как лось ворвался в школу
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Молодая лосиха сбилась с дороги
Местная жительница Сара Полгард провожала в школу своих 3 дочерей. Женщина и дети стали свидетелями того, как лось пробежал мимо и повернул не туда.
Если бы он просто шел прямо, а не поворачивал налево в школу, то попал бы на сухопутный мост и вернулся бы на природу, – рассказывает женщина.
Когда Сара и ее дочери подошли к школе, то увидели, что лосиха все же врезалась в окно. В этот момент из динамиков был слышен голос директора: он сообщал, что никто не пострадал и что с животным все хорошо. Сара почувствовала облегчение, когда узнала об этом.
Животное усыпили, чтобы выпустить на свободу / Фото @929TheBull / Twitter
А в дом мэра Полтавы ворвалась белка:
- Животное внезапно забежало в дом и оказалось на люстре.
- Чтобы поймать незваную гостью, пришлось вызывать специалистов.
- Кадры, на которых белка сидит на люстре, а городской голова Полтавы смешно все комментирует, покорили пользователей интернета.