Кот, которого назвали Санни, вырос на улице, поэтому ему не раз приходилось защищаться. Несмотря на то, что четырехлапый уже несколько лет живет в доме с семьей, привычек прошлого он не забыл.

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Ночью койот пришел во двор его дома, чтобы поискать что-нибудь съедобное в мусорнике. Однако ему это не удалось, ведь на защиту своей территории стал Санни.

Кот выбежал из своей засады и пытался отогнать койота когтями. Испуганный хищник хотел спрятаться в кустах, однако Санни не давал ему возможности это сделать. Даже когда зверь покинул территорию дома, кот еще долго стоял в обороне, наблюдая, вернется ли незваный гость.

Смотрите видео: как кот отогнал койота

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Что известно о койотах? Койот способен совершать прыжки в 2 – 4 метра длиной и бежать со скоростью 40 – 50 километров в час. Кроме того, может перемещаться на большие расстояния. К примеру, на охоте за ночь в среднем проходит 4 километра.

Возможно, у койота наиболее развиты среди всех псовых органы чувств. Он хорошо видит на расстоянии до 200 метров как днем, так и ночью.

Утром хозяйка, которую зовут Келли, посмотрела видео с камер и была поражена поведением домашнего питомца. Она не думала, что ее кот будет так смело защищать дом от койота.