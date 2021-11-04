Кіт, якого назвали Санні, виріс на вулиці, тому йому неодноразово доводилося захищатися. Попри те, що чотирилапий вже кілька років живе у будинку з сім'єю, звичок минулого він не забув.

Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Вночі койот прийшов на подвір'я його будинку, аби пошукати щось їстівне в смітнику. Проте йому це не вдалося, адже на захист власної території став Санні.

Кіт з розпушеною шерстю вибіг зі своєї засідки та намагався відігнати койота кігтями. Наляканий хижак хотів сховатися у кущах, проте Санні не давав йому можливості це зробити. Навіть, коли звір покинув територію будинку, кіт ще довго стояв в обороні, спостерігаючи, чи повернеться незваний гість.

Дивіться відео: як кіт відігнав койота

Важливо Вдерлася до будинку і сховалася в люстрі: білка наробила переполоху вдома у мера Полтави

Що відомо про койотів? Койот здатний здійснювати стрибки у 2 — 4 метри завдовжки та бігти зі швидкістю 40 — 50 кілометрів на годину. Крім того, може переміщатися на великі відстані. Наприклад, на полюванні за ніч в середньому проходить 4 кілометри.

Можливо, у койота найрозвиненіші серед всіх псових органи чуття. Він добре бачить на відстані до 200 метрів, як вдень, так і вночі.

Вранці господиня, яку звати Келлі, подивилася відео з камер і була вражена поведінкою домашнього улюбленця. Вона не думала, що її кіт буде так відважно захищати будинок від койота.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.