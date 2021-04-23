Пушистые гиганты: фото действительно больших домашних кошек
Эти фотографии обязательно понравятся любителям кошек. Сложно поверить, что на свете существуют коты настолько больших размеров. Смотрите подборку, которая вас удивит.
Источник:Reddit
Кажется, что это люди живут с такими большими кошками, а не наоборот. Гигантам посвятили страницу на популярном ресурсе Reddit.
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Фото Reddit
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Фото Reddit
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