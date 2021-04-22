Как обычный человек смог стать помощником Санта Клауса? Он нашел перечень детских мечтаний и выполнил их все до единого.

Сестры-близнецы Луна и Джанелла Гонсалес написали письма Санте и выпустили их в небо вместе с воздушными шариками, наполненными гелием. Этот момент стал для 4-летних девочек действительно особенным. Но они не верили, что кто-то откликнется на перечень желаний, отправленный в небо.

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Вот так выглядело письмо с детскими мечтами / Фото LETICIA FLORES-GONZALEZ

Одна из шариков долетел до штата Луизиана. Там его нашел местный житель Элвин Бамбург. Девочка по имени Луна просила конфеты, мяч Человека-паука, куклу, игрушку My Little Pony и щенка.

Джанелла тоже хотела My Little Pony, наклейки, цветы, конфеты и, конечно, тоже щенка.

Я открыл его, это был рождественский список. Я должен был что-то для них сделать, – рассказывает Элвин Бамбург.

Мужчина не знал, как найти девочек. Но помог фейсбук – Элвин разметил фото письма в социальной сети и сумел узнать, кто отправил это пожелание. Неравнодушный американец отправил все подарки – кроме щенка.

Но и этот самый желанный подарок достался близнецам. Элвин и его жена купили щенка по кличке Макс и поехали из Луизианы в Канзас, чтобы подарить собаку.



Девочки со своим новым другом Максом / Фото LETICIA FLORES-GONZALEZ

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