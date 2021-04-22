Словно дрейфуют в пространстве: литовский фотограф снимает домашних любимцев снизу
Литовский фотограф Андриус Бурба известен своим необычным подходом к съемке домашних животных. Он использует свою камеру и уникальную установку, чтобы сфотографировать их снизу.
Источник:инстаграм Underlook
Его четырехлапые модели демонстрируют свои милые подушечки на лапках и пушистые животики. Благодаря невероятному проекту Underlook мы можем увидеть, как они выглядят с нестандартных ракурсов.
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Как появилась идея
Примерно 6 лет назад Андриус наткнулся в интернете на смешную фотографию. Это была кошка, сидевшая на стеклянном столе. Очевидно хозяин животного сфотографировал его снизу.
Я решил взять эту идею и фотографировать домашних животных профессионально, чтобы увидеть эти лапы в приветствии. И именно так родился проект Underlook,
– рассказывает фотограф.
Фотосессии с животными
Для своих необычных фотосессий Андриус использует специальную установку, которая имеет стеклянную поверхность. Именно туда помещают домашнего любимца. Каждое животное игриво взаимодействует со стеклом, не понимая, пока фотограф нажимает на пусковой механизм затвора.
Собака с черными подушечками / Фото Underlook
Некоторые пушистые модели кажутся удивленными таким опытом, в то время как другие – совершенно разочарованы просьбой ходить по стеклу.
Собака-блондинка / Фото Underlook
Нежный котенок / Фото Underlook
Каждый домашний питомец выглядит так, будто плавает в пространстве, а его гибкие уши, хвост и шерсть дрейфуют к зрителю.
Очаровательные собачки-близнецы / Фото Underlook
Андриус признается, что некоторые животные чувствуют себя расслабленными во время фотосессии, зато других нужно отвлечь любимой игрушкой для того, чтобы они стали на нужное место.
Игривая собака / Фото Underlook
Разноцветная кошка / Фото Underlook
Своих героев Бурба фотографирует как на черном фоне, так и на цветных фонах, усиливая сюрреалистические результаты.
Кошка на голубом фоне / Фото Underlook
Кот на оранжевом фоне / Фото Underlook
Иногда место котов и собак на съемочной площадке занимают другие животные, такие как лошади, ежи и даже змеи.
Литовский фотограф снимает животных снизу: смотрите видео Underlook
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