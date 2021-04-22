Литовский фотограф Андриус Бурба известен своим необычным подходом к съемке домашних животных. Он использует свою камеру и уникальную установку, чтобы сфотографировать их снизу.

Его четырехлапые модели демонстрируют свои милые подушечки на лапках и пушистые животики. Благодаря невероятному проекту Underlook мы можем увидеть, как они выглядят с нестандартных ракурсов.

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Как появилась идея

Примерно 6 лет назад Андриус наткнулся в интернете на смешную фотографию. Это была кошка, сидевшая на стеклянном столе. Очевидно хозяин животного сфотографировал его снизу.

Я решил взять эту идею и фотографировать домашних животных профессионально, чтобы увидеть эти лапы в приветствии. И именно так родился проект Underlook,

– рассказывает фотограф.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Фотосессии с животными

Для своих необычных фотосессий Андриус использует специальную установку, которая имеет стеклянную поверхность. Именно туда помещают домашнего любимца. Каждое животное игриво взаимодействует со стеклом, не понимая, пока фотограф нажимает на пусковой механизм затвора.



Собака с черными подушечками / Фото Underlook



Две кошки / Фото Underlook

Некоторые пушистые модели кажутся удивленными таким опытом, в то время как другие – совершенно разочарованы просьбой ходить по стеклу.



Собака-блондинка / Фото Underlook



Нежный котенок / Фото Underlook

Каждый домашний питомец выглядит так, будто плавает в пространстве, а его гибкие уши, хвост и шерсть дрейфуют к зрителю.



Очаровательные собачки-близнецы / Фото Underlook



Рыжая кошка / Фото Underlook

Андриус признается, что некоторые животные чувствуют себя расслабленными во время фотосессии, зато других нужно отвлечь любимой игрушкой для того, чтобы они стали на нужное место.



Игривая собака / Фото Underlook



Разноцветная кошка / Фото Underlook

Своих героев Бурба фотографирует как на черном фоне, так и на цветных фонах, усиливая сюрреалистические результаты.



Кошка на голубом фоне / Фото Underlook



Кот на оранжевом фоне / Фото Underlook

Иногда место котов и собак на съемочной площадке занимают другие животные, такие как лошади, ежи и даже змеи.



Черный конь / Фото Underlook



Красный конь / Фото Underlook



Еж / Фото Underlook



Змея / Фото Underlook

Литовский фотограф снимает животных снизу: смотрите видео Underlook