Литовський фотограф Андріус Бурба відомий своїм незвичним підходом до знімання домашніх тварин. Він використовує свою камеру та унікальну установку, щоб сфотографувати їх знизу.

Його чотирилапі моделі демонструють свої милі подушечки на лапках та пухнасті животики. Завдяки неймовірному проєкту Underlook ми можемо побачити, як вони виглядають з нестандартних ракурсів.

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Як з’явилася ідея

Приблизно 6 років тому Андріус натрапив в інтернеті на смішну фотографію. Це була кішка, яка сиділа на скляному столі. Вочевидь господар тварини сфотографував її знизу.

Я вирішив перейняти таку ідею та фотографувати домашніх тварин професійно, щоб побачити ці лапи у привітанні. І саме так народився проєкт Underlook,

– розповідає фотограф.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Фотосесії з тваринами

Для своїх незвичних фотосесій Андріус використовує спеціальну установку, яка має скляну поверхню. Саме туди поміщають домашнього улюбленця. Кожна тварина грайливо взаємодіє зі склом, не розуміючи, поки фотограф натискає на пусковий механізм затвора.



Собака з чорними подушечками / Фото Underlook



Дві кішки / Фото Underlook

Деякі пухнасті моделі здаються здивованими таким досвідом, тоді як інші – абсолютно розчаровані проханням ходити по склу.



Собака-білявка / Фото Underlook



Ніжне кошеня / Фото Underlook

Кожен домашній вихованець виглядає так, ніби плаває в просторі, а його гнучкі вуха, хвіст і шерсть дрейфують до глядача.



Чарівні собачки-близнюки / Фото Underlook



Руда кішка / Фото Underlook

Андріус зізнається, що деякі тварини почуваються розслабленими під час фотосесії, натомість інших потрібно відволікти улюбленою іграшкою для того, щоб вони стали на потрібне місце.



Грайливий собака / Фото Underlook



Різноколірна кішка / Фото Underlook

Своїх героїв Бурба фотографує як на чорному тлі, так і на кольорових фонах, посилюючи сюрреалістичні результати.



Кішка на блакитному фоні / Фото Underlook



Кіт на помаранчевому фоні / Фото Underlook

Іноді місце котів і собак на знімальному майданчику займають інші тварини, такі як коні, їжаки і навіть змії.



Чорний кінь / Фото Underlook



Червоний кінь / Фото Underlook



Їжак / Фото Underlook



Змія / Фото Underlook

Литовський фотограф знімає тварин знизу: дивіться відео Underlook