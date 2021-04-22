Як звичайний чоловік зміг стати помічником Санта Клауса? Він знайшов перелік дитячих мрій і виконав їх усі до єдиної.

Сестри-близнючки Луна та Джанелла Гонсалес написали листи до Санти й випустили їх у небо разом з повітряними кульками, наповненими гелієм. Цей момент став для 4-річних дівчаток справді особливим. Але вони не вірили, що хтось відгукнеться на перелік мрій, відправлений у небо.

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Ось так виглядав лист із дитячими мріями / Фото LETICIA FLORES-GONZALEZ

Одна із кульок долетіла до штату Луїзіана. Там її знайшов місцевий мешканець Елвін Бамбург. Дівчинка, на ім'я Луна просила цукерки, м'яч Людини-павука, ляльку, іграшку My Little Pony та цуценя.

Джанелла теж хотіла My Little Pony, наклейки, квіти, цукерки, і, звісно, теж цуценя.

Я відкрив його, це був різдвяний список. Я мусив щось для них зробити, – розповідає Елвін Бамбург.

Чоловік не знав, як знайти дівчаток. Але допоміг фейсбук – Елвін розмітив фото листа у соціальній мережі та зумів дізнатися, хто відправив це побажання. Небайдужий американець відправив усі подарунки – окрім цуценяти.

Але цей найбажаніший подарунок дістався близнючкам. Елвін та його дружина купили цуценя на прізвисько Макс і поїхали з Луїзіани в Канзас, щоб подарувати собаку.



Дівчата зі своїм новим другом Максом / Фото LETICIA FLORES-GONZALEZ

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