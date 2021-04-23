Пухнасті гіганти: фото справді великих домашніх котів
Ці фотографії обов'язково сподобаються любителям кішок. Складно повірити, що на світі існують коти настільки великих розмірів. Дивіться добірку, що вас здивує.
Джерело:Reddit
Здається, що це люди мешкають з такими великими котами, а не навпаки. Гігантам присвятили сторінку на популярному ресурсі Reddit.
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