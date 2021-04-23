Ці фотографії обов'язково сподобаються любителям кішок. Складно повірити, що на світі існують коти настільки великих розмірів. Дивіться добірку, що вас здивує.

Здається, що це люди мешкають з такими великими котами, а не навпаки. Гігантам присвятили сторінку на популярному ресурсі Reddit. Читайте Цуценя проковтнуло кейс з AirPods: як його рятували #1

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Фото Reddit Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки. #8

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Фото Reddit Зворушливо Діти відправили лист Санті, а незнайомець знайшов його та подарував їм цуценя #15

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