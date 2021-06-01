Тофу не хочет убежать от своей приемной мамы. Совсем наоборот – пес буквально преследует ее и не терпит никаких вольеров, потому что хочет быть рядом с ней.
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Дог запрыгнул на стол / Скриншот
Этот дог обожает прыгать и пользуется своим немаленьким ростом. Однажды девушка, которая взяла собаку на передержку, посмотрела записи камер наблюдения и едва не упала в обморок – пес стоял на кухонном столе. Судя по спокойному выражению морды, ему было вполне комфортно.
Новые друзья успокаивали пса / Скриншот
Тофу забрали из приюта. Когда пес попал в свой временный дом, он был очень худым и застенчивым. Но со временем пес начал демонстрировать свои "таланты".
В приюте думали, что собака глухая и слепая. Но приемная мама выяснила, что собака все же видит, но не очень хорошо.
Тофу считает себя маленьким песиком / Скриншот
Тофу жил вместе с другими собаками во временной семье. Когда пес грустил, его огромные друзья очень мило успокаивали его.
Посмотрите видео о жизни прыгуна Тофу
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В конце концов гигант нашел новый дом. Там собаку назвали Йети. Теперь у него есть любящие хозяева и даже собственный инстаграм.