Пес по кличке Роман появился у хозяев первым. Воспитывать его было непросто: активная собака разрушала все на своем пути и портила вещи.
Актуально Компания Purina®: ваши вопросы имеют значение
Пес и кролик / Скриншот
Но Роман подружился с сыном семьи и всегда развлекал его своими выходками. Впоследствии семья решила взять еще и кролика.
Кролика спасли от людей, которые разводили животных / Скриншот
Малыша забрали у заводчика, который больше не хотел разводить породу. Спасенного кролика назвали Sugar (Сахар – перевод с английского 24 канал).
Сахар – самка-альбинос. Она имеет абсолютно белую шерсть и красные глаза.
Животные быстро стали друзьями / Скриншот
Хозяева не знали, как животные будут ладить между собой. Но произошло чудо: большой пес и маленький кролик очень быстро стали друзьями.
Теперь Роман и Сахар все время вместе. Они спят, прижавшись друг к другу, играют и каждое утро проводят время на террасе вместе с хозяйкой.
Любимцы каждое утро отдыхают на террасе / Скриншот
В этой паре кролик является "лидером": он подталкивает собаку к играм, прыгает через пса и всячески развлекает его.
Вам понравится Стал идеально круглым: видео о стрижке милого шпица покоряет сеть
Посмотрите, как пес и кролик ладят между собой