Пес по кличке Роман появился у хозяев первым. Воспитывать его было непросто: активная собака разрушала все на своем пути и портила вещи.

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Пес и кролик / Скриншот

Но Роман подружился с сыном семьи и всегда развлекал его своими выходками. Впоследствии семья решила взять еще и кролика.



Кролика спасли от людей, которые разводили животных / Скриншот

Малыша забрали у заводчика, который больше не хотел разводить породу. Спасенного кролика назвали Sugar (Сахар – перевод с английского 24 канал).

Сахар – самка-альбинос. Она имеет абсолютно белую шерсть и красные глаза.



Животные быстро стали друзьями / Скриншот

Хозяева не знали, как животные будут ладить между собой. Но произошло чудо: большой пес и маленький кролик очень быстро стали друзьями.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Теперь Роман и Сахар все время вместе. Они спят, прижавшись друг к другу, играют и каждое утро проводят время на террасе вместе с хозяйкой.



Любимцы каждое утро отдыхают на террасе / Скриншот

В этой паре кролик является "лидером": он подталкивает собаку к играм, прыгает через пса и всячески развлекает его.

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