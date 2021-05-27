Маленький песик совсем не боится стричься и мужественно терпит все процедуры. Шпиц улыбается и всем видом дает понять, что ему нравится посещать салон красоты.

Актуально Первые шаги собаки в новом доме: важные советы владельцу

Видеоролик о песике уже собрал почти 150 тысяч просмотров. Зрители активно комментируют новую прическу собачки.

Он – самый пушистый мальчик, которого я когда-либо видел в жизни, – комментируют видео пользователи сети.

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