Маленький песик совсем не боится стричься и мужественно терпит все процедуры. Шпиц улыбается и всем видом дает понять, что ему нравится посещать салон красоты.
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Видеоролик о песике уже собрал почти 150 тысяч просмотров. Зрители активно комментируют новую прическу собачки.
Он – самый пушистый мальчик, которого я когда-либо видел в жизни, – комментируют видео пользователи сети.
Видео с милыми собачками и котиками часто становятся популярными в сети набирают много просмотров. Канал Rapid Liquid специализируется на роликах с симпатичными любимцами.
Посмотрите видео про шпица, из которого сделали кругленький мячик