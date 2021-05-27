Маленький песик зовсім не боїться стригтися та мужньо терпить усі процедури. Шпіц посміхається й усім виглядом дає зрозуміти, що йому подобається відвідувати салон краси.

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Відеоролик про песика вже назбирав майже 150 тисяч переглядів. Глядачі активно коментують нову зачіску песика.

Він – найпухнастіший хлопчик, якого я коли-небудь бачив у житті, – коментують відео користувачі мережі.

Відео з милими песиками й котиками часто стають популярними в мережі й набирають чимало переглядів. Канал Rapid Liquid спеціалізується на роликах з симпатичними улюбленцями.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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