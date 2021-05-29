Пес на прізвисько Роман з'явився у господарів першим. Виховувати його було непросто: активний собака руйнував усе на своєму шляху та псував речі.
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Пес та кролик / Скриншот
Але Роман подружився із сином родини й завжди розважав його своїми витівками. Згодом родина вирішила взяти кролика.
Кролика врятували від людей, які розводили тварин / Скриншот
Малюка забрали у заводчика, який більше не хотів розводити породу. Врятованого кролика назвали Sugar (Цукор – переклад з англійської 24 канал).
Цукор – самка-альбінос. Вона має абсолютно білу шерсть та червоні оченята.
Тварини швидко стали друзями / Скриншот
Господарі не знали, як тварини будуть ладнати між собою. Але сталося диво: великий пес та маленький кролик дуже швидко стали друзями.
Тепер Роман і Цукор увесь час разом. Вони сплять, притулившись одне до одного, граються і щоранку проводять час на терасі разом із хазяйкою.
Улюбленці щоранку відпочивають на терасі / Скриншот
У цій парі кролик є "лідером": він підштовхує собаку до ігор, стрибає через пса і всіляко розважає його.
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Подивіться, як пес та кролик ладнають між собою