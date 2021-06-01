Тофу не хоче втекти від своєї прийомної мами. Зовсім навпаки – пес буквально переслідує її та не терпить жодних вольєрів, бо хоче бути поруч із нею.

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Дог застрибнув на стіл / Скриншот

Цей дог обожнює стрибати й користується своїм чималеньким зростом. Одного разу дівчина, яка взяла собаку на перетримку, подивилася у записи камер спостереження і ледь не зомліла – пес стояв на кухонному столі. Судячи зі спокійного виразу морди, йому було цілком комфортно.

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Нові друзі заспокоювали пса / Скриншот

Тофу забрали із притулку. Коли пес потрапив у свій тимчасовий дім, він був дуже худим та сором'язливим. Але з часом пес почав демонструвати свої "таланти".

У притулку думали, що собака нечуюча та має порушення зору, тому нічого не бачить. Але прийомна мама з'ясувала, що песик все ж бачить, але не дуже добре.



Тофу вважає себе маленьким собачкою / Скриншот

Тофу жив разом з іншими собаками в тимчасовій родині. Коли пес сумував, його велетенські друзі дуже мило заспокоювали його.

Подивіться відео про життя стрибуна Тофу

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Зрештою гігант знайшов новий дім. Там песика назвали Єті. Тепер він має люблячих господарів і навіть власний інстаграм.