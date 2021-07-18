Инцидент произошел 16 июля. Чрезвычайников для спасения животных вызвали неравнодушные местные жители.
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Спасение собак на Кировоградщине
Вчера в Светловодске этих бидось наши ребята, выехав по вызову, освободили из канализационной ямы,
– сообщили спасатели.
В ДСНС обратили внимание: "Просто посмотрите в эти глаза ...". В ведомстве рассказали, что животные были бы обречены, если бы мимо проходили равнодушные люди.
Собаки застряли в зиглибленни с водой и не могли выбраться / Фото ДСНС
Однако, к счастью, хороших людей в этом мире больше,
– отметили спасатели.
Они также призвали помогать животным, если не возможно. Ведь там отмечают, что нет ничего хуже равнодушия.
Кстати, недавно студент Университета Суонси Жан-Луи Баттон решил проехать 10 тисяч километров ради бездомных животных . На это его вдохновила кошка Джесс. Он спас кошку с улицы, а она спасла его от одиночества.
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