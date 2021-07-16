Хотя собак считают лучшими друзьями людей, однако своей едой эти животные делиться не спешат. Это доказали исследователи Венского университета ветеринарной медицины.

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Как происходил эксперимент

Ученые научили 37 собак управлять диспенсером пищи, нажимая на кнопку.

Затем для каждой собаки выбрали 2 незнакомых человека для эксперимента.

Один человек нажимал на кнопку, чтобы дать пищу в вольер. Втор ой же человек не делал ничего.

Затем собак и людей поменяли местами – на кнопку должны были нажимать животные, а люди – получать пищу.

Результаты исследования показали, что собаки не склонны нажимать на кнопку. К тому же они не делали исключений для "полезного" человека – того, который угощал их пищей.



Этапы эксперимента / Фото University of Veterinary Medicine in Vienna

Исследования показали, что собакам не хватает так называемого взаимного альтруизма – именно этот процесс отвечает за сотрудничество между партнерами.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

В нашем исследовании домашние собаки получали пищу от людей, но не отвечали на просьбы, – рассказывает доктор Джим МакГетрик.

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Собаки не хотят делиться едой с людьми / Фото Dogipedia

Причины такого поведения могут быть разными: