Хотя собак считают лучшими друзьями людей, однако своей едой эти животные делиться не спешат. Это доказали исследователи Венского университета ветеринарной медицины.

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Как происходил эксперимент

  • Ученые научили 37 собак управлять диспенсером пищи, нажимая на кнопку.
  • Затем для каждой собаки выбрали 2 незнакомых человека для эксперимента.
  • Один человек нажимал на кнопку, чтобы дать пищу в вольер. Второй же человек не делал ничего.
  • Затем собак и людей поменяли местами – на кнопку должны были нажимать животные, а люди – получать пищу.
  • Результаты исследования показали, что собаки не склонны нажимать на кнопку. К тому же они не делали исключений для "полезного" человека – того, который угощал их пищей.

этапы эксперимента
Этапы эксперимента / Фото University of Veterinary Medicine in Vienna

Исследования показали, что собакам не хватает так называемого взаимного альтруизма – именно этот процесс отвечает за сотрудничество между партнерами.

В нашем исследовании домашние собаки получали пищу от людей, но не отвечали на просьбы, – рассказывает доктор Джим МакГетрик.

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Собаки не хотят делиться едой с людьми
Собаки не хотят делиться едой с людьми / Фото Dogipedia

Причины такого поведения могут быть разными:

  1. Собаки могли не понять, что от них хотят. Ведь обычно человек угощает животное едой, а не наоборот.
  2. Также собаки могли не понять взаимосвязь между нажатием кнопки и вознаграждением.
  3. Четвероногие могут быть не готовы к таким действиям и не иметь генетической предрасположенности угощать людей пищей.