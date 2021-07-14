Запрет начинает действовать 14 июля. Об этом Центры контроля и профилактики заболеваний США сообщили за месяц.

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Штаты запретили ввозить собак из 113 стран

Эти временные меры необходимы, чтобы обеспечить ввоз в США здоровых собак, а также защитить общественное здоровье от повторного занесения в страну вируса собачьего бешенства,

– рассказали в Центре.

Также добавили, что запрет будет действовать в течение года. Все для того, чтобы уберечь людей и животных от бешенства.

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Что этому предшествовало

Центры контроля и профилактики заболеваний США 14 июня, сообщили о запрете. В частности, что собак из 113 стран не впускать, в том числе и из Украины. Также в список вошли другие страны Восточной Европы, а также – Африки, Южной и Центральной Америки, Азии и Ближнего Востока.

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В США объяснили запрет

В период пандемии американцы начали массово усыновлять собак.

В течение 2020 СDC нашли 450 собак с поддельными сертификатами – это на 52% больше, чем в предыдущие годы.

СDC сообщил, что некоторым животным все же разрешат въезд, но на очень ограниченных основаниях.

Разрешение на это нужно просить крайней мере за 30 дней до въезда.

Обратите внимание! Ежегодно в США импортируют около миллиона собак. Из них 6% – приезжают из стран с высоким риском бешенства.