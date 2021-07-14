Запрет начинает действовать 14 июля. Об этом Центры контроля и профилактики заболеваний США сообщили за месяц.
Интересно Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы
Штаты запретили ввозить собак из 113 стран
Эти временные меры необходимы, чтобы обеспечить ввоз в США здоровых собак, а также защитить общественное здоровье от повторного занесения в страну вируса собачьего бешенства,
– рассказали в Центре.
Также добавили, что запрет будет действовать в течение года. Все для того, чтобы уберечь людей и животных от бешенства.
Что этому предшествовало
Центры контроля и профилактики заболеваний США 14 июня, сообщили о запрете. В частности, что собак из 113 стран не впускать, в том числе и из Украины. Также в список вошли другие страны Восточной Европы, а также – Африки, Южной и Центральной Америки, Азии и Ближнего Востока.
Читайте подробнее Собак из Украины не пустят в США: почему и сколько это продлится
В США объяснили запрет
- В период пандемии американцы начали массово усыновлять собак.
- В течение 2020 СDC нашли 450 собак с поддельными сертификатами – это на 52% больше, чем в предыдущие годы.
- СDC сообщил, что некоторым животным все же разрешат въезд, но на очень ограниченных основаниях.
- Разрешение на это нужно просить крайней мере за 30 дней до въезда.
Интересно Почему оставлять собаку в закрытом авто в жару – это смертельный грех