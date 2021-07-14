Запрет начинает действовать 14 июля. Об этом Центры контроля и профилактики заболеваний США сообщили за месяц.

Интересно Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Штаты запретили ввозить собак из 113 стран

Эти временные меры необходимы, чтобы обеспечить ввоз в США здоровых собак, а также защитить общественное здоровье от повторного занесения в страну вируса собачьего бешенства,
рассказали в Центре.

Также добавили, что запрет будет действовать в течение года. Все для того, чтобы уберечь людей и животных от бешенства.

Что этому предшествовало

Центры контроля и профилактики заболеваний США 14 июня, сообщили о запрете. В частности, что собак из 113 стран не впускать, в том числе и из Украины. Также в список вошли другие страны Восточной Европы, а также – Африки, Южной и Центральной Америки, Азии и Ближнего Востока.

В США объяснили запрет

  • В период пандемии американцы начали массово усыновлять собак.
  • В течение 2020 СDC нашли 450 собак с поддельными сертификатами – это на 52% больше, чем в предыдущие годы.
  • СDC сообщил, что некоторым животным все же разрешат въезд, но на очень ограниченных основаниях.
  • Разрешение на это нужно просить крайней мере за 30 дней до въезда.

Интересно Почему оставлять собаку в закрытом авто в жару – это смертельный грех