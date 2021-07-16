Хоча собак вважають кращими друзями людей, однак своєю їжею ці тварини ділитися не поспішають. Це довели дослідники Віденського університету ветеринарної медицини.

Дізнайтеся Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®

Як відбувався експеримент

Науковці навчили 37 собак керувати диспенсером їжі, натискаючи на кнопку.

Потім для кожної собаки обрали 2 незнайомих людей для експерименту.

Одна людина натискала на кнопку, щоб дати їжу в вольєр. Інша ж людина не робила нічого.

Потім собак та людей поміняли місцями – на кнопку мали натискати тварини, а люди – отримувати їжу.

Результати дослідження показали, що собаки не були схильні натискати на кнопку. До того ж вони не робили виключень для "корисної" людини – тієї, яка пригощала їх їжею.



Етапи експерименту / Фото University of Veterinary Medicine in Vienna

Дослідження продемонстрували, що собакам не вистачає так званого взаємного альтруїзму – саме цей процес відповідає за співпрацю між партнерами.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

У нашому дослідженні домашні собаки отримували їжу від людей, але не відповідали на прохання, – розповідає доктор Джим МакГетрик.

Важливо З України також: вступає в дію заборона ввозити собак в США



Собаки не хочуть ділитися їжею з людьми / Фото Dogipedia

Причини такої поведінки можуть бути різними: