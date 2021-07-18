Інцидент трапився 16 липня. Надзвичайників для порятунку тварин викликали небайдужі місцеві мешканці.
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Учора у Світловодську цих бідось наші хлопці, виїхавши за викликом, визволили з каналізаційної ями,
– повідомили рятувальники.
У ДСНС звернули увагу: "Просто подивіться у ці очі…". У відомстві розповіли, що тварини були б приречені, якби повз проходили байдужі люди.
Собаки застрягли у зиглибленні з водою й не могли вибратись / Фото ДСНС
Проте, на щастя, добрих людей у цьому світі більше,
– зауважили рятувальники.
Вони також закликали допомагати тваринам, якщо не можливо. Адже там відзначають, що немає нічого гіршого за байдужість.
До речі, нещодавно студент Університету Суонсі Жан-Луї Баттон вирішив проїхати 10 тисяч кілометрів заради безпритульних тварин. На це його надихнула кішка Джесс. Він врятував кішку з вулиці, а вона врятувала його від самотності.
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