Одного дня Баттон прокинувся у своїй студентській кімнаті й знайшов там бездомну кішку. Чоловік спав із відчиненими дверима, аж раптом почув мурчання.
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Британський студент знайшов у своїй кімнаті кішку / Фото Jean-Louis Button
Кішка була в поганому стані. Хлопець зв'язався зі Службою захисту котів, працівники якої змогли відшукати власників Джесс.
Однак попередні господарі не могли більше утримувати кішку. Тоді Жан-Луї взяв її до себе на 7 або 8 тижнів – потім хлопець вирушав у подорож велосипедом.
Студент врятував кішку з вулиці – а вона врятувала його від самотності.
Чесно кажучи, я справді страждав від ізоляції та самотності. Я був у доволі темному місці досить тривалий час. Просто можливість бути у компанії Джесс значило для мене весь світ, – розповідає Баттон.
Чоловік вирішив присвятити велопробіг безпритульним тваринам / Фото Jean-Louis Button
Хлопець вирішив присвятити свій велопробіг безпритульним тваринам та зібрати гроші на їх потреби. Він планує проїхати узбережжя Великої Британії та подолати 10 тисяч кілометрів.
А для Джесс знайдуть новий дім, тому що вона, на жаль, не може мешкати в студентському гуртожитку, де живе Баттон.
Баттон планує подолати 10 тисяч кілометрів / Фото Jean-Louis Button
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Джесс переїде у свій постійний дім. Вона доволі стара, їй близько 18 років. Просто того, щоб вона була в одному місці й про неї дбали, мені більш ніж достатньо, – ділиться Жан-Луї.