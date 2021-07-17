Одного дня Баттон прокинувся у своїй студентській кімнаті й знайшов там бездомну кішку. Чоловік спав із відчиненими дверима, аж раптом почув мурчання.

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Британський студент знайшов у своїй кімнаті кішку / Фото Jean-Louis Button

Кішка була в поганому стані. Хлопець зв'язався зі Службою захисту котів, працівники якої змогли відшукати власників Джесс.

Однак попередні господарі не могли більше утримувати кішку. Тоді Жан-Луї взяв її до себе на 7 або 8 тижнів – потім хлопець вирушав у подорож велосипедом.

Студент врятував кішку з вулиці – а вона врятувала його від самотності.

Чесно кажучи, я справді страждав від ізоляції та самотності. Я був у доволі темному місці досить тривалий час. Просто можливість бути у компанії Джесс значило для мене весь світ, – розповідає Баттон.



Чоловік вирішив присвятити велопробіг безпритульним тваринам / Фото Jean-Louis Button

Хлопець вирішив присвятити свій велопробіг безпритульним тваринам та зібрати гроші на їх потреби. Він планує проїхати узбережжя Великої Британії та подолати 10 тисяч кілометрів.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

А для Джесс знайдуть новий дім, тому що вона, на жаль, не може мешкати в студентському гуртожитку, де живе Баттон.



Баттон планує подолати 10 тисяч кілометрів / Фото Jean-Louis Button

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Джесс переїде у свій постійний дім. Вона доволі стара, їй близько 18 років. Просто того, щоб вона була в одному місці й про неї дбали, мені більш ніж достатньо, – ділиться Жан-Луї.