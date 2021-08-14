Собаки обычно общаются невербально с помощью хвоста. Он может транслировать различные эмоции и много рассказать о состоянии любимца.
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Как собаки общаются с помощью хвоста
Язык тела животные начинают изучать еще с детства.
Щенки учатся махать хвостом примерно в месячном возрасте. Они перебирают это от матери и используют для общения с ней, братьями и сестрами,
– рассказывает ветеринар Сара Вутен.
Настроение домашних любимцев бывает разным: временами они активно играют, а иногда хотят побыть наедине. Поэтому очень важно различать эмоции собаки.
Счастье
Когда ваш любимец чувствует счастье, он держит хвост в нейтральном положении или слегка приподнятом и сильно машет.
Различать эмоции собаки очень легко / Фото Unsplash
Повышенная готовность
Если собака высоко поднимает хвост и перестает им двигать, он готов выполнять ваши команды.
Покорность
Ваш песик покорный и учтивый, когда держит хвост низко и слегка покачивает им.
Страх
Если хвост спрятан и собака слегка ним машет, лучше успокоить его.
Хочет побыть наедине
Когда собака замирает и перестает махать хвостом, то это означает, что не хочет, чтобы ее касались.
Когда собака замирает, она хочет побыть наедине / Фото Unsplash
Агрессия
В таком состоянии хвост будет стоять высоко и может даже изогнуться над спиной. Поэтому рядом с таким собакой стоит быть осторожным.
Любопытство
Хвост у заинтересованного собаки будет без движения, плоским и прямым.
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