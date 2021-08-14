Собаки обычно общаются невербально с помощью хвоста. Он может транслировать различные эмоции и много рассказать о состоянии любимца.

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Как собаки общаются с помощью хвоста

Язык тела животные начинают изучать еще с детства.

Щенки учатся махать хвостом примерно в месячном возрасте. Они перебирают это от матери и используют для общения с ней , братьями и сестрами,

– рассказывает ветеринар Сара Вутен.

Настроение домашних любимцев бывает разным: временами они активно играют, а иногда хотят побыть наедине. Поэтому очень важно различать эмоции собаки.

Счастье

Когда ваш любимец чувствует счастье, он держит хвост в нейтральном положении или слегка приподнятом и сильно машет.



Различать эмоции собаки очень легко / Фото Unsplash

Повышенная готовность

Если собака высоко поднимает хвост и перестает им двигать, он готов выполнять ваши команды.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимание, времени и терпения. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Покорность

Ваш песик покорный и учтивый , когда держит хвост низко и слегка покачивает им.

Страх

Если хвост спрятан и собака слегка ним машет, лучше успокоить его.

Хочет побыть наедине

Когда собака замирает и перестает махать хвостом, то это означает, что не хочет, чтобы ее касались.



Когда собака замирает, она хочет побыть наедине / Фото Unsplash

Агрессия

В таком состоянии хвост будет стоять высоко и может даже изогнуться над спиной. Поэтому рядом с таким собакой стоит быть осторожным.

Любопытство

Хвост у заинтересованного собаки будет без движения, плоским и прямым.