Собаки зазвичай комунікують невербально за допомогою хвоста. Він може транслювати різні емоції та багато розповісти про стан улюбленця.
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Як собаки комунікують за допомогою хвоста
Мову тіла тварини починають вивчати ще змалечку.
Цуценята вчаться махати хвостом приблизно у місячному віці. Вони перебирають це від матері та використовують для спілкування з нею, братами та сестрами,
– розповідає ветеринарка Сара Вутен.
Настрій домашніх улюбленців буває різний: часом вони активно граються, а іноді хочуть побути наодинці. Тому дуже важливо розрізняти емоції собаки.
Щастя
Коли ваш улюбленець відчуває щастя, він тримає хвіст у нейтральному положенні або злегка піднятому та сильно махає.
Розрізняти емоції собаки дуже легко / Фото Unsplash
Підвищена готовність
Якщо собака високо підносить хвіст і перестає ним рухати, він готовий виконувати ваші команди.
Покірність
Ваш песик покірний та чемний, коли тримає хвіст низько та злегка похитує ним.
Страх
Якщо хвіст захований і собака злегка ним махає, краще заспокоїти його.
Хоче побути наодинці
Коли песик завмирає і перестає махати хвостом, то це означає, що не хоче, щоб його торкалися.
Коли песик завмирає, він хоче побути наодинці / Фото Unsplash
Агресія
У такому стані хвіст буде стояти високо і може навіть вигнутися над спиною. Тому поруч з таким собакою варто бути обережним.
Цікавість
Хвіст у зацікавленого собаки буде без руху, плоским та прямим.