Собаки зазвичай комунікують невербально за допомогою хвоста. Він може транслювати різні емоції та багато розповісти про стан улюбленця.

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Як собаки комунікують за допомогою хвоста

Мову тіла тварини починають вивчати ще змалечку.

Цуценята вчаться махати хвостом приблизно у місячному віці. Вони перебирають це від матері та використовують для спілкування з нею, братами та сестрами,

– розповідає ветеринарка Сара Вутен.

Настрій домашніх улюбленців буває різний: часом вони активно граються, а іноді хочуть побути наодинці. Тому дуже важливо розрізняти емоції собаки.

Щастя

Коли ваш улюбленець відчуває щастя, він тримає хвіст у нейтральному положенні або злегка піднятому та сильно махає.



Розрізняти емоції собаки дуже легко / Фото Unsplash

Підвищена готовність

Якщо собака високо підносить хвіст і перестає ним рухати, він готовий виконувати ваші команди.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Покірність

Ваш песик покірний та чемний, коли тримає хвіст низько та злегка похитує ним.

Страх

Якщо хвіст захований і собака злегка ним махає, краще заспокоїти його.

Хоче побути наодинці

Коли песик завмирає і перестає махати хвостом, то це означає, що не хоче, щоб його торкалися.



Коли песик завмирає, він хоче побути наодинці / Фото Unsplash

Агресія

У такому стані хвіст буде стояти високо і може навіть вигнутися над спиною. Тому поруч з таким собакою варто бути обережним.

Цікавість

Хвіст у зацікавленого собаки буде без руху, плоским та прямим.

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