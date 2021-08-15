Как понять, что собака вас любит: интересные признаки

Животные также способны любить, как и люди. Но они выражают свою приверженность к владельцам немного по-другому, чем мы себе можем это представить.

Понять эмоции своего домашнего любимца не всегда легко, особенно если вы новый хозяин. Pets 24 делятся интересными признаками, которые помогут понять, что собака вас любит.

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Как собаки проявляют любовь

Домашние животные общаются с помощью невербальных жестов, поэтому очень важно понимать язык тела своей собаки. Есть некоторые признаки, которые помогут определить, любит ли вас щенок.

Собака расслаблена



Собака вас любит, если она расслаблена рядом с вами / Фото Unsplash

Зыбкое тело во время игры, мягкие, наклонены вперед уши и расслаблены округлые глаза – это главные признаки того, что собака рядом с вами чувствует себя в безопасности.

Поднимает брови, когда видит хозяина

Вы будете удивлены, но мимика у собак работает отлично и может рассказать об эмоциях любимца. Когда они поднимают брови при встрече с хозяином, это означает, что они его любят и очень рады видеть.

Хочет внимания

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.



Собачка вас любит, если хочет с вами играть / Фото Unsplash

Если ваш песик приносит вам свои любимые игрушки, или просто приходит, чтобы вы его погладили, – он в вас однозначно влюблен. Такое стремление к вниманию можно объяснить только сильной привязанностью к своему хозяину.

Прижимается к вам

Собаки стремятся к тактильному контакту с людьми в нескольких случаях. Они могут быть обеспокоены, или просить вас что-то сделать – это также является признаком привязанности. Поэтому, даже если ваша собака прислонился к вам, потому что он нервничает или боится, знайте, он чувствует себя рядом с вами защищенным, а, следовательно, любит вас.



Если собака прижимается к вам, он в вас влюблен / Фото Unsplash

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Странные признаки, на которые стоит обратить внимание

Собаки иногда подают неоднозначные жесты, которые могут свидетельствовать об их любви к вам. Домашние животные проявляют свою радость с помощью хвостика, а доверие, позволяя погладить животик.