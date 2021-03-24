Владельцы кошек не всегда могут понять поведение своего любимца. Коты – достаточно самостоятельные и независимые животные, поэтому иногда кажется, что они вообще не проявляют своей любви.

Поведение кошек достаточно загадочное и неочевидное. Кошки, в отличие от собак, не машут хвостом и не прыгают на хозяина, демонстрируя свою невероятную радость.

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Но эти пушистые тоже любят своих хозяев и наслаждаются общением.

Как коты показывают свою радость и любовь

Мурлыканье



Мурлыканье – высшее проявление кошачьей любви / Фото Pixabay

Внимательно слушайте звуки, которые издает ваш любимец. Кошки могут мурлыкать с разной силой и интенсивностью. Если любимец сидит рядом с вами или у вас на коленях и мурлычет, это значит, что он вас любит.

Перекатывание на спине

Часто кот встречает хозяев, лежа на спине и перекатываясь с боку на бок. Это значит, что он радуется. Когда кот демонстрирует вам свой живот – он ставит себя в уязвимое положение и таким образом демонстрирует доверие к хозяину.

Трется мордочкой

Если кот трется о ваше лицо или бодает вас головой – это проявление любви. Коты могут делать так не только с людьми, но и с другими домашними животными.

Дерет мебель

Если кот дерет мебель, он демонстрирует то, как хорошо ему живется в вашем доме. Также коты оставляют свой запах с помощью царапанья. Обычно они делают это на ваших любимых местах.

Топчет вас лапками



Когда кот топчет вас лапками, это значит, что он чувствует себя спокойно / Фото Pixabay

Котята "массируют" лапками мамины молочные железы, чтобы получить молоко. Взрослые коты тоже сохраняют привычку делать "массаж" – это значит, что они чувствуют себя расслаблено и в безопасности.

Игра с хозяином

Когда коты бегают под ногами, цепляют вас лапами и гоняются за мячиком, не спешите ругаться. Так животное тоже проявляет свою любовь к вам.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание . Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

Сон на коленях

Коты спят в самых безопасных местах. Поэтому, если таким местом стали ваши колени, остается только радоваться.

Показывает себя с "тыльной" стороны

Не ругайте кота, когда тот демонстрирует вам свой хвост и заднюю часть тела. Так животное здоровается с вами и показывает свое доверие.

Кот мяукает



С помощью мяуканья кошки общаются с людьми / Фото Pixabay

Чтобы общаться между собой, котам не нужно мяукать. Мяуканье нужно им для общения с человеком. Итак, если кошка смотрит на вас, и мякает – она хочет вам что-то сообщить.

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Вылизывание