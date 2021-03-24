Власники котів не завжди можуть зрозуміти поведінку свого улюбленця. Коти – досить самостійні та незалежні тварини, тому іноді здається, що вони взагалі не проявляють своєї любові.

Поведінка котів є досить загадковою і неочевидно. Коти, на відміну від собак, не махають хвостом та не стрибають на хазяїна, демонструючи свою неймовірну радість.

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Але ці пухнасті теж люблять своїх господарів і насолоджуються спілкуванням.

Як коти показують свою радість і любов

Муркотіння



Муркотіння – найвищий прояв котячої любові / Фото Pixabay

Уважно слухайте звуки, які робить ваш улюбленець. Кішки можуть муркотіти з різною силою та інтенсивністю. Якщо улюбленець сидить поруч з вами або у вас на колінах і муркотить, це значить, що він вас любить.

Перекочування на спині

Часто кіт зустрічає господарів, лежачи на спині та перекочуючись з боку на бік. Це значить, що він радіє. Коли кіт демонструє вам свій живіт – він ставить себе у вразливе становище і таким чином показує довіру до хазяїна.

Треться мордочкою

Якщо кіт треться об ваше обличчя або буцає вас головою – це прояв любові. Коти можуть робити так не тільки з людьми, а й з іншими домашніми тваринами.

Дере меблі

Якщо кіт дере меблі, він демонструє те, як добре йому живеться у вашому домі. Також коти залишають свій запах за допомогою дряпання. Зазвичай вони роблять це на ваших улюблених місцях.

Топче вас лапками



Коли кіт топче вас лапками, це значить, що він почувається розслаблено / Фото Pixabay

Кошенята "масажують" лапками мамині молочні залози, щоб отримати молоко. Дорослі коти теж зберігають звичку робити "масаж" – це значить, що вони почуваються розслаблено та в безпеці.

Гра з хазяїном

Коли коти бігають під ногами, чіпляють вас лапами й ганяються за м'ячиком, не спішіть сваритися. Так тварина теж проявляє свою любов до вас.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця.

Сон на колінах

Коти сплять у найбезпечніших місцях. Тому, якщо таким місцем стали ваші коліна, залишається тільки радіти.

Показує себе з "тильного" боку

Не сваріться на кота, коли той демонструє вам свій хвіст та задню частину тіла. Так тварина вітається з вами та показує свою довіру.

Кіт нявчить



За допомогою нявчання коти спілкуються з людьми / Фото Pixabay

Щоб спілкуватися між собою, котам не потрібно нявчати. Нявчання потрібне їм для спілкування з людиною. Отже, якщо кішка дивиться на вас і навчить – вона хоче вам щось повідомити.

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Вилизування

Якщо кіт лиже вас – так він помітив вас, як члена власної родини. У природі коти вилизують усіх своїх родичів, а домашні коти намагаються залишити свій запах на господарях.