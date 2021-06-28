Сейчас о жизни и здоровье Кекса заботятся представители благотворительной организации The Animal Foundation. Животное мучает лишний вес и немало проблем со здоровьем.
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Кекс весит около 80 килограммов. Также у него были заросшие копыта и больные уши.
Толстую свинью посадили на диету. Теперь Кекс ест меньше пищи, а еще – ищет нового хозяина.
Когда Кекс похудеет, он сможет гулять и наслаждаться жизнью. Новому владельцу придется уделить свинье немало любви и тщательно за ней ухаживать, чтобы животное окончательно "встало на ноги".
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