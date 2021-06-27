Проект закона влючает рыб и других позвоночных. Однако список могут расширить и беспозвоночными животными.
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Осьминоги и омары могут чувствовать боль и радость
Согласно с проектом закона, животных, испытывающих боль, радость или иные эмоции, следует защищать от страданий.
Влиятельный консервативный фонд благосостояния животных заявил, что в закон такжеследует включить некоторых беспозвоночных животных. Ведь они очень умные.
Ракообразные и головоногие, безусловно, чувствуют мир кардинально иначе, чем мы. Но важно то, что они переживают наслаждение и боль,
– рассказывают инициаторы изменений.
Инициаторы законодательных изменений говорят, что раки чувствуют боль и наслаждение / Фото Pixabay
Беспозвоночных хотят защитить от страданий
В отчете фонда говорится, что беспозвоночных не предохраняют на законодательном уровне из-за того, что их организм сильно отличается от человеческого.
И организаторы приводят результаты исследований, которые свидетельствуют, что ракообразные и головоногие знают, как:
- избегать хищников;
- могут прибегать к компромиссам между болью и попаданием в нежелательную среду;
- а также между болью и потребностью в пище.
В Британии предлагают законодательно защитить от страданий осьминогов / Фото Unsplash
Кстати, инициаторы изменений также говорят, что заказали независимый обзор по умности этих животных. Если к проекту закона внесут изменения, то это трансформирует вылов этих животных в Великобритании.
Реформа в отношении животных в Великобритании: коротко
- Великобритания хочет на законодательном уровне признать животных разумными существами.
- Для их защиты примут ряд законов. Один в палате лордов уже одобрили в первом чтении. Документ предусматривает официальное признание животных разумными существами.
- Еще примут несколько законопроектив, которые будут касаться различных сфер в обращении с животными: как привычном домашнем владении, так и разведении для прибыли.
- Цель реформы – защитить животных и утвердить наказание за посягательство на их жизнь и свободу.
- Более того, это запретит зарабатывать на животных из-за неконтролируемую продажу.
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