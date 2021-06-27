Проєкт закону влючає риб та інших хребетних. Проте список можуть розширити й безхребетними тваринами.

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Восьминоги та омари можуть відчувати біль та радість

Згідно з проєктом закону, тварин, що відчувають біль, радість чи інші емоції, варто захищати від страждань.

Впливовий Консервативний фонд добробуту тварин заявив, що до закону також варто включити деяких безхребетних тварин. Адже вони дуже розумні.

Ракоподібні та головоногі, безперечно, відчувають світ кардинально інакше, ніж ми. Але важливим є те, що вони переживають насолоду та біль,

– розповідають ініціатори змін.



Ініціатори законодавчих змін кажуть, що раки відчувають біль та насолоду / Фото Pixabay

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Безхребетних хочуть захистити від страждань

У звіті фонду мовиться, що безхребетних не захищають на законодавчому рівні через те, що їхній організм дуже відрізняється від людського.

Та організатори наводять результати досліджень, які свідчать, що ракоподібні та головоногі знають, як:

уникати хижаків;

можуть вдаватися до компромісів між болем та потраплянням у небажане середовище;

а також між болем і потребою в їжі.

Зверніть увагу! Консервативний фонд добробуту тварин (CAWF) розповідає, що Британія щороку виловлює орієнтовно 73,6 тисяч тонн ракоподібних та 12,1 тисячу тонн головоногих молюсків.



У Британії пропонують законодавчо захистити від страждань восьминогів / Фото Unsplash

До речі, ініціатори змін також кажуть, що замовили незалежний огляд щодо розумності цих тварин. Якщо до проєкту закону внесуть зміни, то це трансформує вилов цих тварин у Британії.

Реформа щодо тварин у Британії: коротко

Велика Британія хоче на законодавчому рівні визнати тварин розумними істотами.

Для їхнього захисту ухвалять низку законів. Один у палаті лордів уже схвалили в першому читанні. Документ передбачає офіційне визнання тварин розумними істотами .

. Ще ухвалять кілька законопроєктів, які стосуватимуться різних сфер у поводженні з тваринами: як звичному домашньому володінні, так і розведенні задля прибутку.

Мета реформи – захистити тварин і утвердити покарання за посягання на їхнє життя і волю.

Ба більше, це заборонить заробляти на тваринах через неконтрольований продаж.

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